Facebook o hesapları kapattı

Facebook, siyasi tartışmaları 'manipüle' eden, ‘nefret yayan’ yaklaşık 150 Facebook hesabını kapattı

08 Mart 2019, Cuma 21:27 Son Güncelleme:
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Facebook o hesapları kapattı

Kapatılan hesapların siyasal tartışmaların yapıldığı forumlarda, nefret söylemiyle İngiltere siyasetini hedef aldıkları; 137 hesabı işleten bireylerin Facebook ve Instagram'daki gruplar ve sayfalarda kendilerini 'aşırı sağ ve aşırı sağ karşıtı eylemciler' olarak tanıttıkları belirtildi.

YÜKSEK TAKİPÇİLİ HESAPLAR...

İngiliz Daily Mail Gazetesi soruşturma kapsamında yer alan hesapların, kendilerini ''anti aşırı sağ ve sağa eğimli'' olarak tanıttığını; söz konusu hesaplardan birinin 20 binden fazla diğerinin ise 12 binin üzerinde takipçisi bulunduğunu yazdı.

YAYINLADIKLARI KONULAR...

İngiltere siyasetini hedef alan bu hesapların sıklıkla göç, konuşma özgürlüğü, ırkçılık, LGBT sorunları, aşırı sağ politikalar, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunlar ve İslam ve Hıristiyanlık dâhil dini inançlar gibi konular da dâhil olmak üzere yerel ve politik haberler yayınladıkları kaydedildi.

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