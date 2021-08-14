Facebook ofise dönüşü 2022 yılına erteledi

Facebook, ABD’deki ofislerinin eylül ayında yüzde 50 kapasiteyle yeniden açacağını duyurmuştu. Ancak vakaların artması nedeniyle ofise dönüş tarihi Ocak 2022 olarak değiştirildi.

Şirket konu hakkında, “Ofise geri dönme yaklaşımımızı yönlendiren şey tarihler değil verilerdir. Delta varyantına dayalı olarak artan Covid vakalarını gösteren son sağlık verileri göz önüne alındığında, ABD'deki ekiplerimizin Ocak 2022'ye kadar ofise geri dönmeleri gerekmeyecek. Bunun ABD dışındaki bazı ülkeler için geçerli olmasını bekliyoruz. kuyu. Durumu izlemeye ve ofise dönüş planlarımızın herkesin güvenliğine öncelik vermesini sağlamak için uzmanlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Facebook, COVID-19 salgını patlak verdiğinde ofislerini kapatan ilk şirketlerden biri olmuştu. Şirket, ABD’deki çalışanlarının aşı olmasını da zorunlu tutmuştu.







