Facebook, Pinterest benzeri yeni uygulamasını duyurdu: Hobbi

Onur Binay/posta.com.tr

Facebook, geçtiğimiz yaz aylarında faaliyete geçen New Product Experimentation (NPE) ekibinin tasarladığı ‘Hobbi’ adlı bir uygulamayı sessiz sedasız iOS platformu için yayınladı. Hobbi, işlevsel bakımdan akıllara ilk olarak Pinterest’i getiriyor.

NPE’nin şimdiye kadar çıkardığı Whale, Bump ve Aux gibi uygulamalar henüz kayda değer bir başarı gösterebilmiş değil, bunu da belirtelim.

App Store’daki açıklama bölümüne göre Hobbi, yemek, zanaat, fitness, ev dekorasyonu gibi pek çok alanda yeni fikirler keşfedebileceğiniz ve kendi projelerinizi tasarlayabileceğiniz bir fotoğraf paylaşım uygulaması.

Hobi meraklılarını hedefleyen Hobbi’de kullanıcılar proje fotoğraflarını koleksiyonlarda toplayabiliyor. Böylelikle projenin zaman içindeki ilerlemesini daha yakından takip etmek mümkün hâle geliyor.

Hobbi’nin, Pinterest ile boy ölçüşebileceği düşünülmüyor. İlk olarak ABD, Kolombiya, Belçika, İspanya ve Ukrayna'da piyasaya sürülen Hobbi’nin, iOS 11.0 veya üstünü çalıştıran iPhone, iPad ve iPod touch cihazlarıyla uyumlu olduğu belirtiliyor.