Facebook'un 3 milyar kullanıcısının tamamını aynı kurallara göre değerlendirildiğini söylemesine rağmen bir kısım kullanıcılara ayrıcalık uyguladığı belirlendi.

Wall Street Journal (WSJ) tarafından incelenen gizli belgelere göre, XCheck adı verilen özel bir program kapsamında, ünüler, siyasiler ve çok takipçili popüler hesap sahiplerine iltimas geçiliyor. XCheck listesine eklenen kullanıcıların, Facebook kurallarını ihlal eden materyal yayınlamasına izin veriliyor.

WSJ'nin haberine göre, XCheck programına şimdiye kadar 5.8 milyon kullanıcı eklendi. Bu kişiler arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD senatörü Elizabeth Warren, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ve futbolcu Neymar da bulunuyor.

Neymar'a yaptırım uygulanmadı

WSJ tarafından alıntılanan bir örnekte, Brezilyalı futbol yıldızı Neymar'a uygulanan ayrıcalık gözler önüne serildi. Buna göre Neymar, 2019'da bir tecavüz suçlamasına adının karışmasının ardından kendisini savunma gerekçesiyle Facebook ve Instagram'da kendisinden şikayetçi olan kadınla WhatsApp konuşmalarını yayınladı. Söz konusu gönderide kadının çıplak fotoğrafı da olması ve bu paylaşımın platformun kurallarına aykırı olmasına rağmen futbolcunun paylaşımı kaldırılmadı.

Facebook, 'rıza dışı mahrem görüntüler' prosedürünü uygulayarak futbolcunun hesabını askıya alması gerekirken, görüntülerin platformda 24 saatten daha uzun süre kalmasına izin verdi.