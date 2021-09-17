Bunun ardından Facebook, yeni özellikler geliştirdiğini ve bunları yakın bir gelecekte kullanıma sunacağını duyurdu. Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, yakın bir gelecekte ilgilendikleri kategorileri seçme imkanıyla karşı karşıya kalacak. Facebook üzerinden kullanıma sunulacak bu özellik, kullanıcıların ilgi alanlarının belirlenmesini sağlayacak. Aslında bir kullanıcı, ilgilendiği bir kategoriyle ilgili paylaşımlara da kolaylıkla ulaşma imkanı yakalayacak.

İşletme sahipleri, Facebook, WhatsApp ya da Instagram üzerinden kullanıcıların kendileriyle mesajlaşmalarını sağlayan reklamlar satın alabiliyorlar. Facebook'un geliştirdiği başka bir özellik ile bu durumun kapsamı genişletilecek. Facebook, kullanıcı ile işletme sahibinin en muhtemel iletişiminin hangi platform üzerinden gerçekleşebileceğine karar vererek, söz konusu mesajlaşma uygulamasını otomatik olarak varsayılana alacak. Yani bir kullanıcı Messenger'ı daha fazla kullanıyorsa, işletme sahibi de o kullanıcı ile Messenger üzerinden görüşme imkanı yakalayacak. Bu özelliğin bir uzantısı olarak Instagram ve WhatsApp hesabının bağlanmasına da izin verecek olan şirket, işletme sahiplerinin WhatsApp hesaplarına Instagram üzerinden bir dokunuşla ulaşabilmeyi mümkün kılacak.

Şirket, Facebook Business Suite'i de daha işlevsel hale getirecek. İşletme sahipleri, yapılan yeniliklerle e-postaları yönetebilecek, yeniden pazarlama e-postaları gönderebilecek, içerikler için bir dosya yöneticisi kullanabilecek ve paylaşılan gönderilerin hangisinin daha etkili olduğunun anlaşılmasını sağlayan istatistiklerle karşılaşabilecekler.

Facebook tarafından yapılan açıklamalarda, yeni özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı.