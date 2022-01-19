Rusya'nın medya denetim kurumu Roskomnadzor'un, "yasa dışı içerik paylaştığı" gerekçesiyle sayfanın geçen cuma engellenmesinin ardından Facebook'un sahibi Meta'ya engelin kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderdiği belirtildi.

Roskomnadzor, ABD'li sosyal medya devinin sayfayı engellemesini "sansürcülük" diye nitelendirdi.

Rusya'nın Viyana delegasyonu lideri Konstantin Gavrilov, pazartesi günü engelin kaldırılmasının ardından, "Umarız artık Facebook bu saçmalıkları yapmayacak" dedi.

Aralık ayında Rusya, "yasa dışı" olarak nitelendirdiği içerikleri uyarılara rağmen kaldırmaması gerekçesiyle Meta'ya 27 milyon dolar ceza vermişti.