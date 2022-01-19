Bilim & Teknoloji Facebook, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı sayfanın engelini kaldırdı

Facebook, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı sayfanın engelini kaldırdı

Bilim & Teknoloji

Facebook, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı sayfanın engelini kaldırdı

Facebook, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Viyana'daki silah kontrolü görüşmeleri için açtığı sayfanın engelini kaldırdı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 10:40 Son Güncelleme:
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Rusya'nın medya denetim kurumu Roskomnadzor'un, "yasa dışı içerik paylaştığı" gerekçesiyle sayfanın geçen cuma engellenmesinin ardından Facebook'un sahibi Meta'ya engelin kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderdiği belirtildi.

Roskomnadzor, ABD'li sosyal medya devinin sayfayı engellemesini "sansürcülük" diye nitelendirdi.

Rusya'nın Viyana delegasyonu lideri Konstantin Gavrilov, pazartesi günü engelin kaldırılmasının ardından, "Umarız artık Facebook bu saçmalıkları yapmayacak" dedi.

Aralık ayında Rusya, "yasa dışı" olarak nitelendirdiği içerikleri uyarılara rağmen kaldırmaması gerekçesiyle Meta'ya 27 milyon dolar ceza vermişti.

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