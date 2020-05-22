Facebook, salgın döneminde Workplace ürününü de güncelledi. Messenger Rooms'u Workplace'e uyarlayan Facebook, geçen yıl sosyal ağda yayına alınan İş Grupları özelliğini de platforma taşıdı.

Facebook, Messenger Rooms adındaki video konferans hizmetini geçtiğimiz hafta içinde kullanıma sunmuştu. Rooms, şimdilik yalnızca Messenger platformu üzerinden kullanılabiliyor, ancak söz konusu hizmete yakın zamanda WhatsApp ve Instagram’dan da ulaşılabilecek.

Facebook, kurumsal odaklı sosyal ağ platformu Workplace için de görüntülü sohbet özelliğini duyurdu. Messenger Rooms gibi, Workplace Rooms da 50 kişiye kadar görüntülü sohbet imkanı tanıyan sanal bir toplantı odası sağlıyor. Zaman sınırı olmadan gerçekleştirilebilen video konferans görüşmelerine Workplace hesabı olmayan kişiler dahi katılabiliyor.

Facebook’un Workplace için sunduğu bir diğer yenilik olan Live Producer ise ekran paylaşımı, anketler ve daha fazlası ile birlikte, bir mobil cihazdan veya bilgisayardan canlı yayın yapılmasına izin veriyor. Platform ayrıca işitme engelli veya farklı dillerde konuşan kullanıcılar için canlı altyazı ve çeviri hizmeti de sağlayacak. Facebook, tüm bu özellikleri haziran ayında yayınlanacak, aralık ayına kadar da tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunulacak.

Workplace'te üç farklı fiyatlandırma seçeneği bulunuyor: Essential, Advanced ve Enterprise. Essential versiyonu tamamen ücretsizken, Advanced ise aktif kullanıcı başına 4 dolarlık bir ücrete sahip. Enterprise seçeneğini tercih eden şirketler ise her çalışanı başına aylık 8 dolar ödüyor.