Facebook sesli içeriklere özel bölümünü kullanıcılara sundu

Facebook söz konusu bölümü hem iOS hem de Android’de kullanıcılara sundu. Özelliğe ilk etapta ABD’de yaşayan 18 yaş üstü kullanıcılar ulaşabilecek. Audio bölümüne Watch sekmesi üzerinden erişim sağlanacak.

Facebook, Twitter Spaces ve Clubhouse’a rakip olarak hazırladığı sesli sohbet odalarını geçtiğimiz temmuz ayında kullanıma sunmuştu. Şirket, tüm onaylanmış hesap sahiplerine ve içerik oluşturucularına sesli sohbet odası kurma imkanı sağlıyor.

Tüm Facebook gruplarında sesli sohbet odaları başlatılabiliyor. Şirket, Android üzerinde de sesli sohbet odası kurulması için testlerini sürdürüyor. Kullanıcılar yakında sohbetleri masaüstünden de dinleyebilecek.



