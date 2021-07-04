Bilim & Teknoloji Facebook şifresi çalan Android uygulamalar mağazadan kaldırıldı

Facebook şifresi çalan Android uygulamalar mağazadan kaldırıldı

Bilim & Teknoloji

Facebook şifresi çalan Android uygulamalar mağazadan kaldırıldı

Google Play Store’da yer alan ve kullanıcıların Facebook hesaplarını ele geçiren ve milyonlarca kişinin indirdiği 9 uygulama mağazadan kaldırıldı.

04 Temmuz 2021, Pazar 13:41 Son Güncelleme:
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Google, kendini masum gibi göstererek kullanıcıların Facebook bilgilerini çalan 9 adet uygulamayı Google Play Store’dan kaldırdı. Uygulamaların toplam indirme sayısı 5,8 milyonu geçmişti.

Bu tehlikeli uygulamaları tarayan ve işleyiş şekillerini çözen firma ise ünlü güvenlik firması Dr. Web oldu. Dr. Web araştırmacılarının açıklamasına göre uygulama, telefona kurulduğu andan itibaren zararlı yazılımını çalıştırmaya başlıyor ve sunucudan gerekli verileri çekiyor. Ardından Facebook ile giriş yapacağınız herhangi bir uygulamada açılan pencerenin içine bir kod yerleştirerek kullanıcı adı ve şifrenizi topluyor. Buna ek olarak giriş yaptığınız anda çerezlerinizi de çalan yazılım, bu bilgileri ve çerezleri bilgisayar korsanlarına satıyor.

Facebook şifrelerini çalan uygulamalar ve indirme sayıları şu şekilde:

PIP Photo: 5,8 milyon indirme

Processing Photo: 500.000 indirme

Rubbish Cleaner: 100.000 indirme

Inwell Fitness: 100.000 indirme

Horoscope Daily: 100.000 indirme

App Lock Keep: 50.000 indirme

Lockit Master: 5.000 indirme

Horoscope Pi: 1.000 indirme

App Lock Manager: 10 indirme

Bu uygulamalardan birini indirdiyseniz, cihazınıza virüs taraması yapın ve Facebook hesabınızın şifresini farklı bir cihaz üzerinden değiştirin.

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