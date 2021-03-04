Facebook, siyasi reklamları tekrar yayınlamaya başlıyor

Facebook, söz konusu reklamlara, toplumsal konulara değinen reklamların da dahil olacağını söyledi. Yeni yapılan açıklama sonrası politik reklamlar, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından Facebook bünyesine geri dönmüş oldu.

Şirket, geçen yıl 3 Kasım gecesi ABD Başkanlık Seçimleri’nin sona ermesinin ardından siyasi reklamları durdurmaya başlayacağını açıklamıştı. Bu kapsamda platformun, bünyesinde bir süreliğine politik reklamlara yer vermeyeceği ifade edilmişti. Söz konusu hamlenin, seçim sonuçlarına etki etmesi muhtemel olan asılsız bilgi akışı ve kafa karışıklığını önleyebilmek adına yapıldığı belirtilmişti.

ABD eski başkanı Donald Trump’ın seçime hile karıştığını ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklaması üzerine ise ABD Senato Binası’na, Trump destekçileri tarafından baskın yapılmış ve Facebook, siyasi reklam durdurmaya ilişkin belirlediği süreyi uzattığını açıklamıştı. Diğer yandan Gürcistan’da, ikinci tur seçimlerinin devam etmesi nedeniyle geçici bir istisna uygulanmıştı.



