İlk olarak Clubhouse uygulaması tarafından kullanılan sohbet odası oluşturma özelliği, kullancılardan kısa vadede büyük ilgi görmüş ve sonrasında Twitter da bu özelliği kullanıma sunmuştu.

Reuters'ta yer alan habere göre, söz konusu özelliği kendi platformunda da kullanıma sunan Facebook, Clubhouse ve Twitter Spaces'a rakip olmayı tercih etti.

Yeni özelliğe, Facebook'un mobil uygulamasının ana sayfasında erişilebiliyor.

Bununla birlikte Facebook, rakiplerinden farklı olarak konuşmacılara maddi gelir kazandıracak bir dizi yenilik de sunuyor. Kullanıcılar, içerik üreticilerine profillerinden 'yıldızlar' satın alarak maddi anlamda destek olabiliyor.

Diğer yandan platform, kullanıcılara podcast özelliği de sunuyor. Buna göre artık kullanıcılar, uygulama içinde gezinti yaparken çeşitli podcast’leri de dinleyebilecek.

Şimdilik sohbet odası özelliği, yalnızca ABD'deki tanınan ve öne çıkan hesaplar tarafından kullanılabiliyor.