Bilim & Teknoloji Facebook taciz politikasını genişletiyor

Facebook taciz politikasını genişletiyor

Bilim & Teknoloji

Facebook taciz politikasını genişletiyor

Facebook, ünlüler, seçilmiş yetkililer ve halkın gözü önündeki diğer kişiler de dahil olmak üzere kamuya mal olmuş kişileri küçük düşüren veya cinselleştiren içeriklerin yasaklanacağını duyurdu.

18 Ekim 2021, Pazartesi 08:46 Son Güncelleme:
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Facebook, zararlı içerikleri kaldırmak için taciz politikalarını genişleteceğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, daha ayrıntılı taciz politikası kapsamında ünlüler, seçilmiş yetkililer ve halkın gözü önündeki diğer kişiler de dahil olmak üzere kamuya mal olmuş kişileri küçük düşüren veya cinselleştiren içeriklerin yasaklanacağı belirtildi.

Facebook'un Küresel Güvenlik Sorumlusu Antigone Davis, "Platformumuzda zorbalık ve tacize izin vermiyoruz ancak bu olduğunda harekete geçiyoruz." dedi.

Öte yandan değişiklikler, dünyanın dört bir yanındaki hükümet muhaliflerine, gazetecilere ve insan hakları aktivistlerine de tacizden daha fazla koruma sağlayacak.

Facebook, bir grup kişinin başka bir kullanıcıya zorbalık yapmak için birlikte çalıştığı tüm koordineli tacizleri de yasaklayacağını duyurdu.

Değişiklikler, platformun tüm kullanıcıları için geçerli olacak.



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