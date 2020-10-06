Facebook, Tizen için desteğini sonlandırdı

Facebook, dört büyük sosyal medya uygulamasını Tizen Store’dan kaldırdı. Firmaya ait olan Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger artık platformun mağazasından indirilemiyor. Sosyal medya devi Haziran ayından bu yana konuyla ilgili uyarılarda bulunuyordu.

Kullanıcılar, Facebook ve bağlantılı herhangi bir uygulamaya giriş yapmak istediklerinde “Uygulama artık kullanılamıyor” ibaresiyle karşılaşıyor. Türkiye’de neredeyse hiç kullanılmayan bu işletim sistemi Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerde kullanılıyor.

Samsung, bu işletim sistemini yeterince efektif kullanamadığı ve uygulama desteği veremediği için sonlandırmaya karar verdi. Tizen kullanan son telefonlar Samsung Z1, Z2, Z3 ve Z4 2017 yılında piyasaya çıkmıştı.



