Facebook’un “Kayıp Çocuk Alarmı” uygulaması Türkiye’de de hayata geçiriliyor. Facebook, “Kayıp Çocuk Alarmı” adlı programla, kaybolan çocukları bulacak. Kızılay ile “WhatsApp botu” projesini yürüten Facebook, vatandaşın acil kan arayışı veya bağış yapma isteğine çağrı merkezi hizmeti sunacak. Başkanlığını AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın yaptığı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na sunum yapan Facebook, iş çevresi, kamu, kadın ve çocuklara yönelik eğitici-koruyucu projelerini de açıkladı.

FACEBOOK KAYIP ÇOCUKLARI ARAYACAK

Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Türkiye’de yeni teknolojileri desteklediklerini belirtirken, koronavirüs nedeniyle yarım kalan “Facebook İstasyon” projesini yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Yeşil’in aktardığı bilgilere göre İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Van gibi 13 kentte açılan bu istasyonlarda 15’ten fazla programla bugüne kadar 20 bin kişiye eğitim verildi. Yeşil, iş dünyası ve kamuya yönelik programlarda ise Ticaret Bakanlığı ve TOBB’la birlikte KOBİ’lerde dijital dönüşüm gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yeşil, Facebook’un yakın zamanda uygulamaya sokacağı yeni projeyi de TBMM’de açıkladı. Yeşil, “Planlama çalışmaları devam ediyor. Kayıp çocuk alarmıyla ilgili Facebook’ta bir program geliştirdik. Birçok ülkede bu şu anda uygulanmakta, Türkiye’de de Emniyet birimiyle birlikte uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Facebook’un çocuklara yönelik bir diğer uygulaması ise bilgilendirici oyun alanında olacak. Hacettepe Üniversitesi’nden 8 akademisyenle “Çocukların Çevrimiçi Güvenliği ve Danışma Kurulu”nu oluşturan Facebook, daha önce çıkarılan “Dijital Macera” adlı oyun programına “Kutu Oyunu” adlı yeni bir versiyon ekleyecek.