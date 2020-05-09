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Bilim & Teknoloji Facebook ve Google evden çalışmayı yıl sonuna kadar uzattı

Facebook ve Google evden çalışmayı yıl sonuna kadar uzattı

Bilim & Teknoloji

Facebook ve Google evden çalışmayı yıl sonuna kadar uzattı

Facebook ve Google, corona virüs salgını nedeniyle evden çalışmayı yıl sonuna kadar uzattı. Daha önce çalışanlara 1 Hazirana kadar evden çalışacaklarını söyleyen Google CEO'su Sundar Pichai, dün çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile evden çalışma sürecinin yılın sonuna kadar devam edebileceğini açıkladı.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 14:23 Son Güncelleme:
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Facebook ve Google, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışanlarının yılın geri kalanında evden çalışmasına izin vereceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, görevlerini evlerinden yerine getirebilecek personelin yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini açıkladı.

Pichai, ofise dönmek zorunda olanların da genişletilmiş güvenlik önlemleri çerçevesinde temmuzdan itibaren iş yerlerinde çalışmaya başlayacağını söyledi.

Facebook da "Bugün, yıl sonuna kadar işlerini uzaktan yürütebileceklerin bunu tercih edebileceklerini duyurduk." açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Facebook, hangi çalışanların ofise dönmesinin isteneceğine ise henüz karar verilmediğini bildirdi.

Daha önce ofislerini 6 Temmuz itibarıyla açacağını açıklayan Facebook, Covid-19 salgınında evden çalışma ve çocuk bakımı masrafları için işçilerine 1000 dolar ikramiye vermişti.

Google da evden çalışma uygulamasını, 1 Haziran'a kadar sürdüreceğini duyurmuştu.


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