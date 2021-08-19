Facebook ve Instagram, pandeminin başlangıcından geçtiğimiz Temmuz ayına kadar toplamda 20 milyon yanlış bilgi içeren gönderiyi ve 3 binden fazla sayfayı platformdan sildiklerini açıkladı.

COVID-19 ile ilgili yanlış bilgi içeren bir gönderinin kaldırılması için 65 farklı kriterin olduğunu belirten Facebook'un dürüstlükten sorumlu başkan yardımcısı Guy Rosen, aşının alzheimera yol açtığı veya aşılı kişilerin yanında olmanın yan etkilere yol açtığı gibi iddiaların, bu listede yer aldığını belirtti.

Facebook, bugüne kadar sildiği 20 milyon gönderinin yanı sıra, COVID-19 ve aşılara karşı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 binden fazla hesabı, sayfayı ve grubu kaldırdı.

Rosen, Facebook teyitçileri tarafından riskli işaretlenen 190 milyondan fazla gönderinin, platformdaki haber kaynağının en alt sıralarında yer aldığını da belirtti.

Facebook, Taliban'ın önüne engel koymak amacıyla Instagram ve Whatsapp'taki Taliban destek hesaplarının kapatılacağını açıkladı.