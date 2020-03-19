Program, özellikle virüsten yüksek derecede etkilenmiş bölgelerde çalışan doğruluk kontrolü kuruluşlarının bu kritik dönemde mevcut kapasitelerini sürdürmelerine ya da artırmalarına yardımcı olacak. Facebook, aynı zamanda hibe programı kapsamında bu kuruluşlara doğruluk kontrolü yapılmış metinlerin farklı dillere çevrilmesi, güvenilir bilgilerin daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olacak multimedya içeriklerin prodüksiyonu, kanıta dayalı ve bilimsel haberler için sağlık uzmanlarıyla çalışma ve kitle geliştirme girişimleri gibi farklı konularda da fayda sağlayacak.

Aynı zamanda şirketin anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da IFCN’e 1 milyon dolarlık ek yardımda bulunacak. Yapılan yardım ile, WhatsApp Business içindeki WhatsApp Business API da dahil olmak üzere gelişmiş özelliklerin kullanılmasını içeren eğitimler desteklenecek. WhatsApp, attığı bu adımla IFCN sertifikalı doğruluk kontrolü kuruluşlarının etki alanlarını genişletmeyi ve yerel toplulukların tehlikeli olabilecek söylentiler konusunda bilinçli olmalarını sağlamayı hedefliyor.

COVID-19 salgınının, Facebook’a dünyayı birbirine daha yakın bir yer haline getirme misyonunun önemini bir kez daha hatırlattığını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların, bu zor zamanlarda platformlarımız üzerinden aileleriyle, arkadaşlarıyla ve kendileriyle aynı ilgi alanlarına ve amaçlara sahip bireylerden oluşan topluluklarla bir araya gelebildiklerine ve birbirlerine destek olduklarına şahit oluyoruz. Bu, beraberinde oldukça büyük bir sorumluluk da getiriyor. Herkesin internette uzun saatler geçirdiği şu günlerde, insanların platformlarımız üzerinden güvenilir ve doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, aralarında Türkiye’deki partnerlerimiz teyit.org ve Doğruluk Payı’nın da bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki bağımsız doğruluk kontrolü kuruluşlarının bu süreçte COVID-19 ile ilgili zararlı ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için yaptıkları çalışmaları destekliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz”.

Konuyla ilgili konuşan Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) Direktörü Baybars Örsek ise şöyle dedi: “Facebook’un bu önemli yatırımı, #KoronaVirüsüyleİlgiliDoğrular Birliği (#CoronaVirusFacts Alliance) ve Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı’nın onaylı imzacıları olarak sürekli olarak çalışan doğruluk kontrolü kuruluşlarını destekleme konusunda oldukça etkili olacaktır. IFCN, yüzyılın en büyük salgını sırasında gerçekleştirilen en kapsamlı iş birliği girişimini yönetme konusundaki becerisini göstermiştir ve doğruluk kontrolü topluluğumuz Facebook’un yardımları için müteşekkirdir.”