Facebook, yapay zekasının ırkçılığı yüzünden yine özür diledi
Facebook’un yapay zekası yeni bir skandala imza attı. Bazı kullanıcılara beğenilerine yönelik video ve içerik önerisi yapan yapay zeka, primatlarla ilgili bir video içeriği önerisi yaptı. Ancak bu video içeriğinin siyahi insanları içermesi büyük tepki çekti.
08 Eylül 2021, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
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Facebook’un yapay zekası siyahi bir adamın videosunu izleyen kullanıcılara, primatlar hakkında daha fazla içerik önerince platform, sert eleştiri oklarının hedefi oldu.
Şirket özür dileyerek şunları söyledi: “Söylediğimiz gibi, yapay zekâmızda iyileştirmeler yapmış olsak da mükemmel olmadığını biliyoruz ve yapacak daha çok şey var. Bu rahatsız edici önerileri görmüş olan herkesten özür dileriz.”
Facebook ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, ırkçılıkla ilgili uzun zamandır önlemler almaya çalışıyor. 2016 yılında CEO Mark Zuckerberg, çalışanlarının “Black Lives Matter” ifadesinin üzerini çizip “All Lives Matter” ile değiştirmelerini sert bir şekilde eleştirmişti.