Facebook, YouTube, Twitter, TikTok’a 10’ar milyon TL ceza kesildi

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre sona erdi.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a 10’ar milyon TL’lik ilk cezaların kesildiğini açıkladı. Yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre yalnızca Rusya’nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci bildiriminde bulundu.

İlk cezanın ardından şirketler 30 gün içerisinde temsilci atamama tavırlarını sürdürürlerse bu kez 30 milyon TL’lik cezalar kesilecek.

Sonraki 30 günde ise Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin %50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Bu ceza da %90’a kadar artabilecek. Şirketler cezanın ardından 1 ay içinde, temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4’te 1 oranında düşecek.