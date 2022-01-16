Meta'ya açılan taminat davasında, Facebook'un 44 milyon İngiliz kullanıcısına Ekim 2015 ve 31 Aralık 2019 yılları arasında verilerinin kullanımı için tazminat ödemesi gerektiği belirtiliyor.

Davayı açan rekabet hukuku uzmanı Dr. Liza Lovdahl Gormsen: "Kuruluşundan bu yana 17 yıl içinde Facebook, Birleşik Krallık'ta arkadaşlarınız ve ailenizle tek bir yerde bağlantı kurabileceğinizden emin olabileceğiniz tek sosyal ağ haline geldi. Yine de Facebook'un karanlık bir yanı vardı; kendi kişisel verilerini kullanma yetkisi veren sıradan İngilizlere adil olmayan hüküm ve koşullar dayatmak için piyasa hakimiyetini kötüye kullandı. Bu davayı, verilerini Facebook tarafından istismar edilen 44 milyon İngiliz için milyarlarca sterlinlik zararı güvence altına almak için başlatıyorum" dedi.

Sunulan raporlarda, Facebook'un dayattığı şartlarla sahip olduğu veriler sayesinde milyarlarca dolar para kazandığına yer verilerken Facebook tarafından yapılan açıklamada kullanıcıların platformdan değer sağladığı için platformun kullandığını ve kullanıcıların hangi bilgilerinin kiminle paylaşılacağı konusunda kontrole sahip oldukları söylendi.



