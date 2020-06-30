Nefret söylemi içeren paylaşımlara karşı sessiz kalmakla suçlanan sosyal medya devi Facebook'a yönelik reklam boykotu büyüyor.

Unilever, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Levi's ve Verizon'un aldıkları reklam boykotu kararına Microsof, Adidas, Reebok, Ford Motor ve Best Buy da katıldılar.

Ford Motor yaptığı açıklamada, ABD'de sosyal medya platformlarına reklamları 30 gün için durdurma kararı aldıklarını ifade etti.

Adidas ve Reebok da Temmuz ayında Facebook ve Instagram'a reklam vermeyecekler.