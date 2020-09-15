Bilim & Teknoloji Facebook'a ortaklaşa video izleme özelliği geldi

Facebook'a ortaklaşa video izleme özelliği geldi

Bilim & Teknoloji

Facebook'a ortaklaşa video izleme özelliği geldi

Facebook Messenger uygulaması için yayınlanan yeni güncelleme ile 50'ye kadar kullanıcı birlikte eş zamanlı olarak video izleyebilecek.

15 Eylül 2020, Salı 09:54 Son Güncelleme:
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Covid-19 pandemisi nedeniyle milyonlarca kişi iş, sosyal yaşam ve okulları ile bağlantıda kalmak için çevrimiçi platformlara yönelirken Facebook'tan kullanıcıları kendine çekmeyi amaçlayan bir adım geldi.

Facebook, Messenger uygulaması için 'Watch Together' (Birlikte İzle) isimli yeni bir özellik sunduğunu duyurdu. Bu özellik ile kullanıcılar arkadaşlarıyla hem görüntülü konuşabilecek hem de eş zamanlı olarak Facebook Watch’tan video izleyebilecek.



Messenger, Watch Together özelliğini görüntülü arama esnasında 8 kişiye kadar, Messenger odasında (Messenger Room) ise 50 kişiye kadar kullanabilme imkanı sağlayacak. Görüntülü konuşma katılımcılarından biri, Facebook’un video kataloğundan bir içerik seçip bunu görüşmedeki herkesin izleyebileceği şekilde oynatabilecek. YouTube veya diğer video platformlarındaki içerikleri izlemek ise mümkün olmayacak.

Pandemi döneminin ardından Netflix de kullanıcıların beraber film izlemelerini sağlamak için benzer bir özelliği devreye sokmuştu.

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