“Facebook’ta veriler mi sızdırıldı?” sorusu dünya genelinde milyarlarca insanın gündeminde yer alıyor. Saatlerdir Facebook’a erişim sağlayamayan kullanıcılar bir yandan bu sorunun ne zaman sona ereceği konusunda araştırma yaparken, diğer yandan 1,5 milyar kullanıcının kişisel verileri satışa çıkarıldığı iddiası endişeli bir bekleyişe neden oldu.

1,5 MİLYAR KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİ SATIŞA ÇIKARILDIĞI İDDİASI

Dış basında yer alan son dakika haberlerine göre, 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri bir hacker forumunda satışa sunulduğu ileri sürüldü.

New York Times ise Facebook çalışanlarının, şirket içi sistem ve iletişimin de çökmesi nedeniyle yavaş yavaş ofisten ayrılmaya başladığını yazdı.

Haberler sonrası şirkete ait hisselerin yüzde 5 değer kaybettiği de belirtildi.

Facebook, Whatsapp ve Instagram uygulamalarına saat 19.00 sularından itibaren erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, Facebook alt yapısını kullanan üç uygulamaya giriş yapmak istediklerinde ya server hata uyarısı ile karşılaşıyor ya da akış yenilenemiyor.

Kesintinin nedeni hakkında henüz bir açıklama gelmezken, Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde sorun yaşandığının farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

FACEBOOK’TA VERİLER Mİ SIZDIRILDI?

Facebook’ta 1,5 milyardan fazla kişinin kişisel bilgilerinin bulunduğu verilerin sızdırılmasına ilişkin şirketten bir yalanlama veya doğrulama açıklaması gelmedi.