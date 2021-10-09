Hafta başında Facebook ve ona bağlı Instagram ve WhatsApp servisleri, yaklaşık 6 saat süren bir kesinti yaşarken platform tarihinin en şiddetli krizlerinden birini atlatmış oldu.

WhatsApp'ın kapalı olmasıyla birlikte bir diğer mesajlaşma uygulaması olan Telegram, 70 milyon yeni kullanıcı kazandı.

Bununla birlikte Insights blogunun aktardığı bilgiye göre erotik içerik paylaşım sitesi Pornhub da bu kesintiden karlı çıktı. Site, yaşanan kesinti sürecinde kullanıcı sayılarında keskin bir yükselişle karşılaştı.

Verilere göre, Pornhub'ın trafiği, yerel saatle 12.00'den itibaren 10.5 kadar arttı; yani site, Facebook hizmetlerinin kapalı olduğu her saat başına yaklaşık yarım milyon kullanıcı kazandı. Öte yandan bu durumun Pornhub için bir ilki teşkil etmediği belirtiliyor.

Sitenin daha önce 2019'un mart ayında yaşanan Facebook ve Instagram kesintisinde de benzer türden bir kullanıcı sayısı artışıyla karşılaştığı belirtiliyor.

Bu esnada (yerel saatle 13.00) Pornhub'ın trafiğinin yüzde 11 kadar arttığı, akşam saatlerinde bunun daha da ivme kazandığı ve yüzde 19.00'a gelindiğinde yüzde 19'a erişildiği kaydediliyor.

Bunun yanı sıra kesinti sırasında Pornhub'da aratılan anahtar kelimelerde de değişim yaşandı. Sitede, Instagram sözcüğünün yüzde 323, Facebook sözcüğünün ise yüzde 221 oranda daha fazla aratıldığı fark edildi.