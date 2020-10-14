Bilim & Teknoloji Facebook'tan aşı karşıtı reklamlara yasak geldi

Facebook'tan aşı karşıtı reklamlara yasak geldi

Bilim & Teknoloji

Facebook'tan aşı karşıtı reklamlara yasak geldi

Facebook, insanları aşı olmaktan caydırmayı amaçlayan reklamlara yasak getireceğini duyurdu.

14 Ekim 2020, Çarşamba 10:15 Son Güncelleme:
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Son yıllarda aşı karşıtı kampanyalar küresel düzeyde etkinliğini artırırken, sosyal medya devi Facebook, konuya ilişkin bir adım daha attı.

Şirketten yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan, zararlı ve işe yaramaz olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.

Facebook'un sağlık müdürü Kang-Xing Jin, kişisel blogundan yaptığı paylaşımda "Amacımız aşıların koruyuculuğu ve etkinliği ile ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olarak halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamak" ifadelerini kullandı.

Yetkili, "Bu reklamları platformumuzda istemiyoruz" diye ekledi.

Buna rağmen şirket, hükümetlerin aşı politikalarına karşı çıkan reklamlara izin verecek.

Facebook, daha önce de küresel sağlık otoriteleri tarafından tespit edilen aşı karşıtı yanlış bilgi içeren paylaşımlara müdahale etmişti.

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