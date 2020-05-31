Facebook’un Ar-Ge birimi New Product Experimentation (NPE), kullanıcıların çeşitli canlı etkinlikler sırasında düşüncelerini ifade edebilecekleri Venue adında yeni bir uygulama duyurdu.

Facebook Venue, canlı etkinliklerde interaktif bir “ikinci ekran” deneyimi sunmayı amaçlıyor. Uygulamada yayınlanan canlı etkinliklere, gazeteciler, mevcut veya eski sporcular ve hayran analistleri gibi tanınmış kişilikler yorumcu olarak katılabiliyor. Ek olarak, bazı sosyal medya fenomenleri de etkinlikler sırasında kullanıcılarla etkileşime girebilecek.

Facebook’un paylaştığı yazıda: “Canlı yayınlar milyonlarca insanın aynı anda içerik tüketmesi için nadir bir fırsat sunuyor. Geniş eşzamanlı görüntüleme sağlanmasına rağmen, canlı yayınlar hala çoğunlukla yalnızca görüntüleme deneyimidir. Tutkulu hayranlar sürekli olarak en sevdikleri etkinlikler etrafında diğer hayranlarla ve uzmanlarla iletişim kurmanın daha iyi yollarını arıyorlar. Facebook Venue, hayranlarla canlı spor etkinlikleri arasında köprü görevi görerek hayranların en sevdikleri etkinliklerin önemli anlarına odaklanan etkileşimli bir ikinci ekran deneyimi sunmayı amaçlıyor.” ifadelerine yer verildi.

Venue’deki ilk canlı etkinlik, 31 Mayıs 2020 Pazar günü düzenlenecek olan NASCAR Cup Series yarışı Supermarket Heroes 500 olacak. Etkinliğin yorumcuları arasında FOX Sports NASCAR muhabiri Alan Cavanna ve NASCAR sürücüsü Landon Cassill gibi ünlü isimler var. Yeni uygulamanın ilk ev sahipliğini ise FOX Sports NASCAR muhabiri Alana Cavana ve NASCAR sürücüsü Landon Cassil yapacak.

NASCAR organizasyonunun medya şefi Tim Clark, “NASCAR ve Venue, kullanıcılara dünyanın dört bir yanındaki diğer yarış hayranlarıyla bağlantı kurmak için benzersiz ve heyecan verici bir yol sunacak. NASCAR yenilik üzerine inşa edildi ve Facebook'un NPE ekibi gibi büyük bir ortağın yeni platformuna destek verdiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar, Twitter'da canlı etkinlikler hakkında sohbet ederken birbirleriyle etkileşime giriyorlar. Ayrıca Twitter, bir canlı etkinliği yayınladığında, kullanıcıların diğer izleyicilerin tweet'lerini kolayca görebileceği özel bir alan sunuyor. Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live ve Twitch canlı video platformları da benzer deneyimler sunuyor.

Facebook Venue, şimdilik sadece ABD‘de kullanılabiliyor. Uygulamanın diğer ülkelere ne zaman sunulacağı belli değil.















