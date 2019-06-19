Sosyal paylaşım platformu Facebook, gelecek yıl yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu. Para biriminin ‘Libra’ olarak adlandırılacağı, Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da destekleneceği belirtildi. Şirket, kripto para ile dünyada herhangi bir banka hesabı bulunmayan 1.7 milyar insana ulaşarak yeni bir finansal ekosistem yaratmayı hedefliyor.

MESAJ GİBİ PARA

Açıklamada ayrıca buna bağlı olarak ‘Calibra’ adı verilen bir dijital cüzdanın oluşturulacağı, buradan kullanıcıların kendi aralarında saniyeler içerisinde Libra transferi yapabileceği kaydedildi. Kullanıcılar, Whatsapp ve Messenger gibi uygulamalar üzerinden de bir mesaj ya da fotoğraf gönderir gibi dünyanın dört bir yanına saniyeler içinde basit bir şekilde para gönderebilecek. Ek olarak faturalar da ödenebilecek.

DOLARA EURO’YA ENDEKSLİ

Libra’nın gerçek varlık rezervlerinin desteklediği güvenli ve ölçülebilir bir blockchain üzerinde oluşturulduğunu vurgulayan Facebook, “Libra tek bir varlık yerine dolar ve Euro gibi birden fazla para birimine bağlı olacak. Eğer 50 dolar değerinde Libra satın alırsanız, bu 50 dolarlık yatırımınız doğrudan Libra Rezervi’ne gidecek” bilgilerini paylaştı. Libra ayrıca Dolar, Sterlin, Euro, Yen gibi para birimleri cinsinden devlet tahvilleri ve banka mevduatları gibi varlıkların bir kombinasyonu ile desteklenecek.