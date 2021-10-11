Bilim & Teknoloji Facebook'tan şeffaflık sözü! Yeni önlemler alacak

Facebook'tan şeffaflık sözü! Yeni önlemler alacak

Bilim & Teknoloji

Facebook'tan şeffaflık sözü! Yeni önlemler alacak

Facebook, ABD Senatosunda sosyal medya platformuna yönelik eleştirilerin ardından, gençleri yararlı olmayan içeriklerden uzak tutmaya yönelik yeni önlemler alacağını duyurdu.

11 Ekim 2021, Pazartesi 02:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Facebook'un Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, gençlerin faydalı olmayan içeriklere sürekli baktığında, sistemlerinin onları farklı içeriklere yönlendirmeye çalışacağını söyledi.

Uzun süre Instagram'da vakit geçiren gençleri "mola ver" uyarısıyla ara vermeye de teşvik edeceklerini vurgulayan Clegg, regülatörlerin, içeriği güçlendirmek için kullanılan Facebook algoritmalarına erişimine izin verme fikrine de açık olduklarını ifade etti.

Facebook'tan şeffaflık sözü

Clegg, Facebook'un bundan sonra daha şeffaf olacağını ve kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yeni yöntemler uygulayacağını dile getirdi.

Facebook, eski bir çalışanının, ABD Senatosunda, şirketin yüksek karı, kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

AA

İlgili Haberler
WhatsApp, Instagram ve Facebook! Tarihe geçen erişim sorunu


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Periyodik araç bakımında hesaplar şaştı! Yetkili servis mi özel servis mi?
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER WhatsApp, Instagram ve Facebook! Tarihe geçen erişim sorunu