Sosyal medya platformunun sözcüsü Trump'ın hesabında kullanılan söylemler ve demokratik kurumlara yapılan saldırılar konusunda endişeli oldukları için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Snapchat, haziran ayında da Trump'ı aplikasyonunun "Keşfet" sayfasından kaldırmıştı. Sosyal medya platformu o zaman da Trump'ı ırksal eşitsizlik ve şiddete destek vermekle suçlamıştı.

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.

Olaylar sürerken Twitter, Trump'ın hesabına 12 saatlik yasak koymuştu. Facebook dün Trump'ın hesabunu süresiz olarak kapattığını duyurdu.







