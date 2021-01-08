Bilim & Teknoloji Facebook'tan sonra Snapchat de Trump'ın hesabını kilitledi

Facebook'tan sonra Snapchat de Trump'ın hesabını kilitledi

Bilim & Teknoloji

Facebook'tan sonra Snapchat de Trump'ın hesabını kilitledi

The Hill'e konuşan bir Snapchat sözcüsü, hesabın kilitlendiğini doğruladı.

08 Ocak 2021, Cuma 12:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medya platformunun sözcüsü Trump'ın hesabında kullanılan söylemler ve demokratik kurumlara yapılan saldırılar konusunda endişeli oldukları için böyle bir karar aldıklarını söyledi. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Snapchat, haziran ayında da Trump'ı aplikasyonunun "Keşfet" sayfasından kaldırmıştı. Sosyal medya platformu o zaman da Trump'ı ırksal eşitsizlik ve şiddete destek vermekle suçlamıştı. 

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.

Olaylar sürerken Twitter, Trump'ın hesabına 12 saatlik yasak koymuştu. Facebook dün Trump'ın hesabunu süresiz olarak kapattığını duyurdu.


İlgili Haberler
Elon Musk'tan WhatsApp'a alternatif öneri: Signal


Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Sadece 3 ampulle yılda 402 lira kâr
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Honor akıllı tartı Scale 2 fiyat ve özellikleri