Sosyal medya paylaşım ağları ve bunların sahibi olan şirketlere yönelik suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Nitekim İngiltere’de İçişleri Bakanlığı tarafından 2019’da “Terörizm Mevzuatının Bağımsız Eleştirmeni” olarak atanan Jonathan Hall, aşırılık yanlılarının tehlikeli materyallerini çevrimiçi yaymasına izin veren büyük teknoloji şirketlerinin yöneticilerini hapse atmak gerektiğini bildirdi. Bu kişilerin çeşitli materyallerini sosyal medya yoluyla yaydığı, Facebook gibi devlerin de buna izin verdiği öne sürüldü

'NE YÜZÜ NE DE KALBİ VAR'

İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan Hall, sosyal medya devlerinin “ne yüzü 'ne de kalbi" olduğunu belirterek, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e "ahlaki davranma" çağrısı yapmanın “anlamsız olduğunu” çünkü sadece kâr amacı güttüğünü iddia etti.

İngiliz makamlarının bu tip internet şirketlerine karşı tek bir dava bile açmadığını savunan Hall, terör şüphelilerinin izlenmesi konusunda daha sıkı önlemler alınmasını, İngiliz istihbaratı MI5 gibi kurumların, “yalnız kurtlarla” mücadele için güçlerini kullanarak duruma müdahil olması gerektiğini söyledi.

İngiliz istihbaratı, pandemi sırasında sayıları artan “yalnız kurt” teröristlerinin sosyal medyayla ilişkisinden endişe duyduğunu belirtmişti.

FACEBOOK SUÇLANIYOR

Son yıllarda Facebook, pek çok ülkede, terör yanlısı ve şiddet içerikli paylaşımlara izin vermenin yanı sıra Kovid-19 ile ilgili yanlış bilgiler yayma konusunda da suçlanıyor.

Milliyet



