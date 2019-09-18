Portal TV cihazı bir kamera ve mikrofonla beraber geliyor. Kullanıcılar kendi akıllı televizyonlarından WhatsApp ve Messenger'larına girerek görüntülü arama yapabilecek. Portal ayrıca Amazon Prime, Facebook Watch, Showtime, Starz ve diğer akış mecralarına erişebiliyor. Portal TV'nin en dikkat çekici yönüyse ağa bağlandıktan sonra artırılmış gerçeklik oyunlarını oynayabilecek imkanı tanıması.

Facebook gizlilik ihlalleri ihtimali için de mikrofonu ve kamerayı kolayca devre dışı bırakabilecek bir sistem sunuyor.

Facebook'un rakipleri Google, Amazon, Apple ve Microsoft kendi cihazlarında belirli bir kitle oluştururken, Facebook henüz elektronik cihaz konusunda kemik bir kitle oluşturamadı. Geçen yıl içinde Alexa desteği bulunan Portal ve Portal+ adlı akıllı hoparlöre sahip görüntülü konuşma tabletini piyasaya çıkaran Facebook, çok az satış yapabilmişti.

Facebook bu hüsranın üzerine Oculus adında bir sanal gerçeklik kulaklığı da üretmiş; fakat Oculus ve Portal cihazlarının satışları, toplam satışın yüzde 2'sini bile karşılamamıştı.

Facebook şimdi de şansını Portal TV ile deneyecek. Fiyatı 149 dolar olarak belirlenen ürünün ilk dağıtımları 5 Kasım'da başlayacak. Şirket ayrıca yakın zamanda sanal gerçeklik destekli gözlükler çıkarmayı planlıyor.