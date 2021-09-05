Türkiye Facia göz göre göre gelmiş! 'Kelle koltukta gidiyoruz'

Facia göz göre göre gelmiş! 'Kelle koltukta gidiyoruz'

Türkiye

Facia göz göre göre gelmiş! 'Kelle koltukta gidiyoruz'

Tekirdağ Ergene'de yük treniyle minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nebibe Korkmaz'ın babası konuştu. Baba Fikret Korkmaz kızının kendisine 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dediğini söyledi.

05 Eylül 2021, Pazar 17:05 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden Nebibe Korkmaz (35), toprağa verildi. Kızının servis şoföründen hız konusunda şikayetçi olduğunu belirten Fikret Korkmaz, "Kızım, 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dedi bana" ifadelerini kullandı.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren Nebibe Korkmaz'ın, 3 yıldır tekstil fabrikasında görev yaptığı belirtildi. Korkmaz için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Garaj Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Korkmaz'ın annesi Sevcan, babası Fikret, kız kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anne Korkmaz, kızının tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü.

'SERVİS SÜRÜCÜSÜ ÇOK HIZLI KULLANIYOR'

Cenazede taziyeleri kabul eden baba Fikret Korkmaz, kızının servis şoföründen hız nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızım, 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dedi bana" diye konuştu. Nebibe Korkmaz, cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nebibe Korkmaz'dan geriye 29 Haziran'da kutladığı doğum gününden görüntüler kaldı. İş yerinde arkadaşları tarafından doğum günü kutlanan Korkmaz'ın yaşadığı mutluluk görülüyor.

DİNÇKOL DA ERGENE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Hülya Dinçkol ise Ergene ilçesinde toprağa verildi. Dinçkol için Sağlık Mahallesi Torguçlar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dinçkol'un ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Dinçkol, Yeşiltepe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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