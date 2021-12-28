Türkiye Faciadan dönüldü! Evin bahçe duvarını yıktı: 2 yaralı

Faciadan dönüldü! Evin bahçe duvarını yıktı: 2 yaralı

Türkiye

Faciadan dönüldü! Evin bahçe duvarını yıktı: 2 yaralı

Hatay’ın Belen ilçesinde freni patlayan TIR bir evin bahçe duvarını yıkıp on metreden yola devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

28 Aralık 2021, Salı 01:48 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre Hatay’ın Belen ilçesinden İskenderun istikametine yokuş aşağı seyreden konteyner yüklü 27 AEZ 274 plakalı TIR'ın freni patladı. Korna çalarak seyretmeye devam eden TIR Sarımazı mahallesinde rampa benzeri tali yola saptı ve burada bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra on metreden ana yola uçtu.

Kaza sonrası TIR sürücüsü Yasin Karakuş (24) ve yanındaki Arif Kara (25) TIR içinde sıkıştılar. Yaralanan iki kişiyi kurtarmak için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adeta zamanla yarıştılar. Vinç yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza nedeni ile Belen İskenderun karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan TIR'ın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

HATAY (İHA)

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