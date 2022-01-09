Türkiye Facianın eşiğinden dönüldü! Dev kaya yola düştü, ulaşım kapandı

Facianın eşiğinden dönüldü! Dev kaya yola düştü, ulaşım kapandı

Türkiye

Facianın eşiğinden dönüldü! Dev kaya yola düştü, ulaşım kapandı

Artvin'de yamaçtan kopan dev kaya parçası köy yolunu ulaşıma kapattı. Kayanın düştüğü sırada yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

09 Ocak 2022, Pazar 09:28 Son Güncelleme:
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Artvin'in Şavşat İlçesine bağlı Dutlu köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. 

Düşen kayalar Dutlu köyü ile Yağmurlu, Cami, Bağbaşı mahalleleri arasındaki yolu ulaşıma kapattı. Kaya parçalarının düştüğü esnada yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı önledi. 

İl Özel İdaresi ekipleri ise yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bölge halkı ise köylerine gitmek için yolun açılmasını bekliyor.



"EVLERİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ ZANNETTİM"

Bölge halkından Nazır Akyıldız, evde oturduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu ifade ederek, dışarı çıktığında gördüğü manzarayla şok olduğunu söyledi. Akyıldız, “Dev kaya parçasını yolda görünce yolun altında bulunan evlerin üzerine düştüğü zannettim. Allaha şükür evlerde bir şey yok çok korktuk, büyük geçmiş oldun” ifadelerini kullandı.

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