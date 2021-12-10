Türkiye Facianın eşiğinden dönüldü! Trafikte gören inanamadı!

Facianın eşiğinden dönüldü! Trafikte gören inanamadı!

Türkiye

Facianın eşiğinden dönüldü! Trafikte gören inanamadı!

Pendik E-5 karayolunda bir kamyonun kasasına yüklenmiş metrelerce yükseklikteki yük görenleri şaşkına çevirdi. Kamyon kasasındaki yüklerin yola devrilmemesi, bir kazanın yaşanmasını engelledi. Kamyonun yolda ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

10 Aralık 2021, Cuma 10:48 Son Güncelleme:
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E-5 karayolu Pendik mevkiinde geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen olayda, kasasına yüklediği metrelerce yükseklikteki yük ile ilerleyen Kamyon görenleri şaşkına çevirdi. Kasaya sığmayan yükler metrelerce yüksekliğe ulaşınca, sürücünün yükleri iple bağladığı görüldü.


Kamyon kasasından adeta taşan yüklerin şans eseri yola devrilmemesi bir kaza ihtimalinin ortaya çıkmasını engellemiş oldu. Aşırı yüklü kamyonun yolda ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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