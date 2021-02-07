Magazin Facianın filminde Sibel Kekilli başrolde

Facianın filminde Sibel Kekilli başrolde

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Facianın filminde Sibel Kekilli başrolde

1992 yılının ağustos ayında Doğu Almanya’nın Rostock kentindeki bir mülteci yurdunun aşırı sağcılar tarafından kuşatılıp ateşe verilmesi olayı beyazperdeye taşınıyor. Alman yapımı filmde Sibel Kekilli başrol oynayacak.

07 Şubat 2021, Pazar 09:01 Son Güncelleme:
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Almanya’da yaşayan Türk oyuncu Sibel Kekilli, “Rostocken” adıyla çekilecek yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Alman yapımı filmde başrolü Florian Lukas ile paylaşacak olan Kekilli, “Sibel” isminde genç bir Türk kadınını canlandıracak.

Senaryosunu Arion Ahrens ve Mathias Schwerbrock’un yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Marc Rothemund oturacak. “Rostocken” filminin 2019 yılında çekilmesi planlanmış, ancak proje o dönem hayata geçirilememişti.

Sibel ve Thies'in öyküsü

“Rostocken” filminin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanacak. Yapım, “Rostock-Lichtenhagen olayları”nı beyazperdeye taşıyacak. 1992 yılının ağustos ayında Doğu Almanya’nın Rostock kentindeki bir mülteci yurdu aşırı sağcılar tarafından kuşatılıp ateşe verilmiş, 1 yıl sonra ülkedeki sığınma yasaları değiştirilmişti. Filmde tüm bu yaşananlar, Sibel (Sibel Kekilli) ve Thies (Florian Lukas) karakterleri üzerinden anlatılacak.

Nefretin sembolü

1992 yılında yaşanan olaylarda mültecilerin kaldığı binanın alevler içindeki görüntüsü bütün dünyada dehşetle izlenmiş, ‘Rostock’ şehri yabancılara duyulan nefretin sembolü olmuştu.

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