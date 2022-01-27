Türkiye Faciaya ramak kala! Korkunç kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Faciaya ramak kala! Korkunç kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Türkiye

Faciaya ramak kala! Korkunç kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Malatya'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27 Ocak 2022, Perşembe 15:02 Son Güncelleme:
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Eskiköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Necmettin Çelikay (57) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mesut Ökten'in (43) kullandığı otomobille çarpıştı. 

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ahmet Efe Ökten (12), Ecrin Ökten (8), Muhammet Emir Ökten (10), Erva Ökten (5), Sümeyye Ökten (33), Cebrail Çelikay (31) ile Mikail Çelikay (23) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların kaldırılmasıyla yol, bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.


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