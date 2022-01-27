Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Eskiköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Necmettin Çelikay (57) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mesut Ökten'in (43) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ahmet Efe Ökten (12), Ecrin Ökten (8), Muhammet Emir Ökten (10), Erva Ökten (5), Sümeyye Ökten (33), Cebrail Çelikay (31) ile Mikail Çelikay (23) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların kaldırılmasıyla yol, bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.



