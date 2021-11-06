Türkiye Faciaya ramak kaldı: Herkes korkudan bir yerlere sarılmaya başladı

Faciaya ramak kaldı: Herkes korkudan bir yerlere sarılmaya başladı

Türkiye

Faciaya ramak kaldı: Herkes korkudan bir yerlere sarılmaya başladı

Kadıköy-Ortaköy seferini yapan vapurun, yoğun sis arasında başka bir vapurla çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

06 Kasım 2021, Cumartesi 21:47 Son Güncelleme:
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Yoğun sisin görüldüğü İstanbul’da dün Kadıköy-Ortaköy seferini yapan bir vapur, başka bir vapurla çarpışma tehlikesi yaşadı. Vapurun, tehlikenin ardından seferini tamamlayamayarak, Üsküdar iskelesine demirlediği öğrenildi. O anları vapurdan görüntüleyen Fatih Ural, AA muhabirine olayın gerçekleşme anını şöyle anlattı: "Dün saat 18.00 civarında Kadıköy’den Ortaköy’e gitmek için vapur iskelesine geldim. Oradaki görevliler önce seferlerin iptal olduğunu söylediler. Vatandaşları geri göndermeye başladılar.

Sonra kararlarını değiştirip seferlerin açıldığını, binebileceğimizi söylediler. Bindik. Çok sis vardı gerçekten. Bir anda yanımızdaki vapur belirdi. Herkes korkudan bir yerlere sarılmaya başladı. Ben de hemen çekim yapmaya başladım. Sıfıra sıfır, gerçekten teğet geçti. Ondan sonra zaten kaptanımız Üsküdar’a bizi bıraktı, seferler de iptal oldu."

AA

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