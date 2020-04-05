Magazin Fadik Sevin Atasoy: Kenan Doğulu, Amerika’daki arkadaşlarını seferber etti

Fadik Sevin Atasoy: Kenan Doğulu, Amerika’daki arkadaşlarını seferber etti

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Fadik Sevin Atasoy: Kenan Doğulu, Amerika’daki arkadaşlarını seferber etti

Amerika’ya yerleşen oyuncu Fadik Sevin Atasoy, TRT 2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’da ilginç bir gerçeği açıkladı.

05 Nisan 2020, Pazar 08:36 Son Güncelleme:
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Fadik Sevin Atasoy “Los Angeles’ta burs kazandım. Kalacak yerim yoktu. Kenan Doğulu, Amerika’daki arkadaşlarını seferber etti. Kenan’ın konaklama bursuyla okudum” dedi.

Türkiye’den cazip ücretlerle dizi teklifi aldığını söyleyen oyuncu şöyle devam etti:

“Amerika’da 3 dolarlık sandviçle yaşadım. Parayı değil, eğitimi tercih ettim.”


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