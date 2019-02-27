Fadik Sevin Atasoy'un Amerika'da İngilizce olarak yazıp oynadığı tek kişilik oyunu 'Muse' Türkiye'ye geliyor. Atasoy, oyununun Türkçe versiyonunu Türk tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Amerika'daki eleştirmenlerden tam not alan, bir ilham perisinin insan olma hikâyesini anlatan oyun, nisan ayında Tatbikat Sahnesi'nde olacak.

Fadik Sevin Atasoy oyunda 5 ayrı kadın karakterini canlandırıyor

'Muse'un Türkçe uyarlamasını ve yönetmenliğini ise Tatbikat Sahnesi'nin kurucusu ve genel sanat yönetmeni de olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor.

Atasoy, tek kişilik müzikal oyunla ilgili şöyle konuştu: ''Orijinal adı 'Muse 90401' isimli oyunu 'Muse' adıyla Türk tiyatroseverlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde prömiyer yapacağız. Daha sonra Amerika ve Avrupa'da turne yapmaya hazırlanıyoruz. Heyecanımızı paylaşmak için herkesi bekliyoruz''