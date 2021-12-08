Siyaset Fahrettin Altun: Anlaşmalar Cumhurbaşkanımızın kazandığı güveni yansıtmakta

Fahrettin Altun: Anlaşmalar Cumhurbaşkanımızın kazandığı güveni yansıtmakta

Siyaset

Fahrettin Altun: Anlaşmalar Cumhurbaşkanımızın kazandığı güveni yansıtmakta

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye'nin İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve son olarak Katar ile imzaladığı anlaşmalar, iş birliği anlaşmaları ve protokoller, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmaktadır' dedi.

08 Aralık 2021, Çarşamba 12:39 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad el-Sani'nin davetlisi olarak Yüksek Stratejik Komite'nin 7'nci toplantısına katıldığı Katar'da mevkidaşı ile ikili iş birliğini güçlendirecek bir dizi anlaşmaya imza attığını bildirdi.

İletişim Başkanı Altun, "Ülkemizin Katar ile stratejik iş birliğini gerçek bir kardeşliğe dönüştürecek ekonomi, güvenlik, diplomasi, kültür ve turizm, eğitim gibi alanlarda anlaşmalar ve iş birliği anlaşmaları da dahil olmak üzere önemli adımlar atılmıştır. Türkiye'nin İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve son olarak Katar ile imzaladığı anlaşmalar, iş birliği anlaşmaları ve protokoller, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki yalanlara, karalama kampanyalarına, kara propagandalara aldırmadan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomimiz ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çaba göstereceğiz" dedi.


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