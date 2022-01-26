Türkiye Fahrettin Altun ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Fahrettin Altun ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Türkiye

Fahrettin Altun ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Göçmenler ve Medya Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 13:04 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Göçmenler ve Medya Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Altun, Suriyeli mültecilerin 500 binden fazlasının Türkiye'nin çalışmalarıyla ülkesine döndüğünü söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Göçmenler ve Medya Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşma yapan Altun, "Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kadeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü." ifadelerini kullandı.


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