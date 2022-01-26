Fahrettin Altun ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Göçmenler ve Medya Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Altun, Suriyeli mültecilerin 500 binden fazlasının Türkiye'nin çalışmalarıyla ülkesine döndüğünü söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Göçmenler ve Medya Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşma yapan Altun, "Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kadeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü." ifadelerini kullandı.











