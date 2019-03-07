Fahrettin Altun video paylaşımı: Türkiye düşmanlarına dert olsun

Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Siirt mitinginden video paylaşımında bulundu.

Fahrettin Altun, Erdoğan'ın "Siirt'te okuduğumuz bir şiirden dolayı hapis cezasına çarptırılarak siyasi hayatımızın bitirilmek istendiği dönemleri gördük. Bu meydanda okudum o şiiri ve o şiiri okudum diye bizi içeri aldılar" ifadeleriyle hatırlattığı ve "Minareler süngü, kubbeler miğfer/ Camiler kışlamız, müminler asker." dizelerini okuduğu şiirin videosunu yayımladı.

Altun paylaşımında, "Bu da vesayetçilere, demokrasi ve Türkiye düşmanlarına dert olsun." değerlendirmesinde bulundu.



