Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." şeklinde yanıt verdi

10 Mayıs 2019, Cuma 21:22
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Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye tepki

Altun, Alman gazeteci Julian Röpcke'nin Twitter üzerinden yaptığı "Diplomatik kaynakların Bild'e söylediğine göre, Erdoğan Rusya'dan S-400 satın almayacak." ifadelerine cevap verdi.    

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." ifadelerini kullandı.


AA

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