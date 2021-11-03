Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi. İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uğurlanma görüntülerini paylaştı. Altun, makam aracından inen Erdoğan'ın, kendisini uğurlamak üzere havalimanına gelen tören kıtasını selamlarken çekilen görüntüsü ile birlikte 'Dosta güven düşmana korku' mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından karşılandı. Vali Vasip Şahin, eşi Emine Erdoğan ile birlikte uçaktan inen Cuhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarken çekilen fotoğrafları, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul’dan Ankara’ya dönüşlerinde karşıladık" notuyla Twitter hesabından paylaştı.





DHA