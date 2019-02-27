Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan 27 Şubat 2011'de hayatını kaybetti. Erbakan'ın ölümünün 8. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir mesaj yayınlandı. Altun Twitter hesabından şunları paylaştı:

"Bir ömür boyunca Büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 8. yıld önümünde rahmet ve minnetle anıyorum."



