Fahrettin Altun'dan ’Sosyal Medya Yasası’ paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ’Sosyal Medya Yasası’ ile ilgili "Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek" dedi.
01 Ekim 2020, Perşembe 23:07 Son Güncelleme:
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Fahrettin Altun, Twitter hesabından bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.
DHA