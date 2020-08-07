Türkiye Fahrettin Koca 7 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı

Fahrettin Koca 7 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı

Türkiye

Fahrettin Koca 7 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

07 Ağustos 2020, Cuma 20:30 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." ifadesini kullandı.

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SIRADAKİ HABER Akşam Postası | 7 Ağustos 2020