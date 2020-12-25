Türkiye Fahrettin Koca: Biontech ile anlaşma imzalandı

Fahrettin Koca: Biontech ile anlaşma imzalandı

Türkiye

Fahrettin Koca: Biontech ile anlaşma imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı" dedi.

25 Aralık 2020, Cuma 21:20 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalandığını belirterek, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir" ifadelerini kullandı.

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Üreticinin aşı üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmemesi nedeniyle gecikme yaşandığını kaydeden Koca, "Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.


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