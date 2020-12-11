Türkiye Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı

Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı

Türkiye

Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109’a yükseldi.

11 Aralık 2020, Cuma 19:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu." ifadesini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Türkiye’de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mehmet Hoca dinleniyor
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa Birliği olmadan olmaz
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Üstün hizmet
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bugünkü dersimiz ırkçılık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Biden da Türkiye’nin önemini anlayacaktır
Hakan Çelik
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem